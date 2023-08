Ha vinto più Champions League - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha vinto più Champions League. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REAL

Significato/Curiosita : Ha vinto piu champions league

Mondiali per club (tre). è infine l'allenatore che ha vinto più partite in champions league (103) e più competizioni uefa per club, 9, conquistate con milan... Provincia di quezon real – municipalità della spagna nella provincia di valencia real brasiliano real spagnolo real portoghese real messicano real – manga di takehiko...