Una lotta libera molto spettacolare
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SOLUZIONE: WRESTLING
Perchè la soluzione è Wrestling? Il wrestling è uno sport spettacolare che combina abilità atletiche e performance teatrali. Gli atleti si sfidano in incontri pieni di mosse acrobatiche e colpi ben studiati, creando un intrattenimento coinvolgente per il pubblico. È una forma di combattimento che affascina e diverte milioni di persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una lotta libera molto spettacolare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wrestling
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una lotta libera molto spettacolare
- Risposta: WRESTLING
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: W________
- Inizia con: W
- Finisce con: G
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Wrestling' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una lotta libera molto spettacolare". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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