Una lotta libera molto spettacolare

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una lotta libera molto spettacolare' è 'Wrestling'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WRESTLING

Perchè la soluzione è Wrestling? Il wrestling è uno sport spettacolare che combina abilità atletiche e performance teatrali. Gli atleti si sfidano in incontri pieni di mosse acrobatiche e colpi ben studiati, creando un intrattenimento coinvolgente per il pubblico. È una forma di combattimento che affascina e diverte milioni di persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Wrestling'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una lotta libera molto spettacolare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wrestling

Quando la definizione "Una lotta libera molto spettacolare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Wrestling'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una lotta libera molto spettacolare
  • Risposta: WRESTLING
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: W________
  • Inizia con: W
  • Finisce con: G

Le 9 lettere della soluzione

W Washington
R Roma
E Empoli
S Savona
T Torino
L Livorno
I Imola
N Napoli
G Genova

La soluzione 'Wrestling' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una lotta libera molto spettacolare". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Spettacolare lotta libera Lo show della lotta libera in TV ing Un moderno e spettacolare tipo di lotta wrestling = lotta libera Un nome antiquato... da lotta libera 

Altre definizioni collegate

Con lotta: Le rinunce alla lotta 

Con libera: Parlare a libera = senza inibizioni 

Con molto: Il ragazzo goffo ma molto tecnologico 