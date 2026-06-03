Lo è molto Musk
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è molto Musk' è 'Ricco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è molto Musk
- Risposta: RICCO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RCO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ricco? Elon Musk è noto per la sua grande ricchezza e innovazione. La sua influenza nel mondo della tecnologia e dei trasporti lo rende una figura di spicco, spesso associata a idee ambiziose e successi imprenditoriali. La sua presenza si fa sentire in molti settori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è molto Musk: risposta da 5 lettere
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