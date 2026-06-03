Lo è molto Musk

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è molto Musk' è 'Ricco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RICCO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è molto Musk
  • Risposta: RICCO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RCO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ricco? Elon Musk è noto per la sua grande ricchezza e innovazione. La sua influenza nel mondo della tecnologia e dei trasporti lo rende una figura di spicco, spesso associata a idee ambiziose e successi imprenditoriali. La sua presenza si fa sentire in molti settori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è molto Musk: risposta da 5 lettere

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