Le rinunce alla lotta

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le rinunce alla lotta' è 'Rese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESE

Perché la soluzione è Rese? Il termine RESE si riferisce alle rinunce alla lotta, espressione di un atteggiamento di resa o abbandono di fronte alle difficoltà. Questa parola indica la decisione di smettere di combattere, di arrendersi di fronte a ostacoli insormontabili o a momenti di sconforto. La rese può manifestarsi in vari contesti, da quelli personali a quelli collettivi, segnando un cambiamento di stato d'animo e di comportamento. La sua presenza evidenzia una scelta di non continuare a impegnarsi.

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Le rinunce alla lotta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rese

Per risolvere la definizione "Le rinunce alla lotta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rese'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le rinunce alla lotta

Le rinunce alla lotta Risposta: RESE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: R___

R___ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

R Roma E Empoli S Savona E Empoli

La soluzione 'Rese' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le rinunce alla lotta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.