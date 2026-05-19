Le rinunce alla lotta
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le rinunce alla lotta' è 'Rese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RESE
Perché la soluzione è Rese? Il termine RESE si riferisce alle rinunce alla lotta, espressione di un atteggiamento di resa o abbandono di fronte alle difficoltà. Questa parola indica la decisione di smettere di combattere, di arrendersi di fronte a ostacoli insormontabili o a momenti di sconforto. La rese può manifestarsi in vari contesti, da quelli personali a quelli collettivi, segnando un cambiamento di stato d'animo e di comportamento. La sua presenza evidenzia una scelta di non continuare a impegnarsi.
Le rinunce alla lotta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rese
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le rinunce alla lotta
- Risposta: RESE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Rese' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le rinunce alla lotta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con lotta: Il Primo che fu campione di lotta e di boxe