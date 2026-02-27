Il Primo che fu campione di lotta e di boxe

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Primo che fu campione di lotta e di boxe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Primo che fu campione di lotta e di boxe' è 'Carnera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Primo che fu campione di lotta e di boxe" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Primo che fu campione di lotta e di boxe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Carnera? Carnera, celebre atleta italiano, ha lasciato un segno importante nel mondo dello sport. La sua carriera è stata caratterizzata da successi nel pugilato, dove si distinse per la forza e la determinazione. Originario di una piccola comunità, riuscì a raggiungere i vertici di questa disciplina, diventando un esempio di perseveranza e talento. La sua figura rimane impressa come un simbolo di crescita e di impegno, testimonianza di come la passione possa superare ogni ostacolo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Primo che fu campione di lotta e di boxe nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carnera

Quando la definizione "Il Primo che fu campione di lotta e di boxe" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Primo che fu campione di lotta e di boxe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carnera:

C Como A Ancona R Roma N Napoli E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Primo che fu campione di lotta e di boxe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Primo pugilePrimo che fu un grande pugileIl Primo che fu campione di lotta e di pugilatoLo Zátopek che fu un campione di atleticaIl primo fu CainoFu il primo presidente della Repubblica Islamica dell lranArmstrong: fu il primo uomo sulla Luna