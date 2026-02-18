Guidò la lotta d indipendenza sudamericana

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Guidò la lotta d indipendenza sudamericana' è 'Simón Bolívar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIMÓN BOLÍVAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Guidò la lotta d indipendenza sudamericana" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guidò la lotta d indipendenza sudamericana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Simón Bolívar? Simón Bolívar è stato uno dei protagonisti principali delle lotte per l’indipendenza in Sud America. Nacque nel 1783 in Venezuela e dedicò la sua vita a liberare le nazioni latinoamericane dal dominio coloniale. Con la sua leadership e strategia, riuscì a unificare diversi territori e a creare una nuova identità nazionale. La sua influenza si estese anche ad altri paesi della regione, dove fu riconosciuto come il

Per risolvere la definizione "Guidò la lotta d indipendenza sudamericana", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guidò la lotta d indipendenza sudamericana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Simón Bolívar:

S Savona I Imola M Milano Ó - N Napoli B Bologna O Otranto L Livorno Í - V Venezia A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guidò la lotta d indipendenza sudamericana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

