Una linea dei poligoni

Sostantivo

Curiosità su: In geometria, con riferimento ai poligoni regolari, l'apotema (indicato con a) è il raggio della circonferenza inscritta e corrisponde alla distanza fissa tra l'incentro e ciascuno dei lati. Il rapporto tra apotema e lato è specifico (e fisso) per ciascun poligono regolare e dipende dal numero dei lati. Il suo utilizzo principale è nel calcolo delle aree, combinato al perimetro, in quanto coincide pure con l'altezza degli n triangoli isosceli congruenti in cui è divisibile il poligono. Analogamente, nella geometria solida, il termine indica: nelle piramidi regolari, la distanza del vertice dal lato alla base; nei coni retti, la distanza del vertice da un qualsiasi punto della circonferenza di base.

apotema ( approfondimento) m (pl.: apotemi)

(matematica) (geometria) raggio della circonferenza inscritta in un poligono regolare l'area di qualsiasi poligono regolare è pari al prodotto del semiperimetro per l'apotema

Sillabazione

a | po | tè | ma

Pronuncia

IPA: /apo'tma/

Etimologia / Derivazione

dal greco ptµ ossia "mettere giù,abbassare"