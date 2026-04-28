Poligoni come le case degli scacchi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Poligoni come le case degli scacchi' è 'Quadrati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUADRATI

Perché la soluzione è Quadrati? I quadrati sono figure geometriche con quattro lati uguali e quattro angoli retti. Questi poligoni si trovano frequentemente nei giochi come gli scacchi, dove le case sono formate da spazi quadrati alternati di colore chiaro e scuro. La loro simmetria e regolarità facilitano il disegno e la comprensione delle griglie di gioco. La presenza di quadrati permette di creare schemi ordinati e facilmente riconoscibili, fondamentali per la strategia e il movimento degli pezzi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poligoni come le case degli scacchi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Poligoni come le case degli scacchi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Quadrati

La soluzione associata alla definizione "Poligoni come le case degli scacchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poligoni come le case degli scacchi" conferma che la soluzione 'Quadrati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Quadrati

Q Quarto U Udine A Ancona D Domodossola R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poligoni come le case degli scacchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quadrati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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