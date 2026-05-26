Antenati in linea diretta

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Antenati in linea diretta' è 'Ascendenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCENDENTI

Perché la soluzione è Ascendenti? Gli ascendenti sono le persone che ci hanno dato la vita e sono in linea diretta con noi, come i genitori, i nonni e i bisnonni. Sono coloro da cui deriva la nostra discendenza e che si trovano lungo la stessa catena genealogica. Conoscere gli ascendenti permette di scoprire le proprie origini e comprendere meglio la storia familiare. Sono la chiave per ricostruire il passato di una famiglia.

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Antenati in linea diretta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ascendenti

La soluzione associata alla definizione "Antenati in linea diretta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ascendenti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Antenati in linea diretta

Antenati in linea diretta Risposta: ASCENDENTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: A_________

A_________ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

A Ancona S Savona C Como E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Ascendenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antenati in linea diretta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.