Antenati in linea diretta
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Antenati in linea diretta' è 'Ascendenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASCENDENTI
Perché la soluzione è Ascendenti? Gli ascendenti sono le persone che ci hanno dato la vita e sono in linea diretta con noi, come i genitori, i nonni e i bisnonni. Sono coloro da cui deriva la nostra discendenza e che si trovano lungo la stessa catena genealogica. Conoscere gli ascendenti permette di scoprire le proprie origini e comprendere meglio la storia familiare. Sono la chiave per ricostruire il passato di una famiglia.
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Antenati in linea diretta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ascendenti
La soluzione associata alla definizione "Antenati in linea diretta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ascendenti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antenati in linea diretta
- Risposta: ASCENDENTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: A_________
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Ascendenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antenati in linea diretta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con antenati: Antenati lontani parenti
Con linea: Come un lunghissimo volo di linea
Con diretta: Azione militare diretta a contrastare una sommossa