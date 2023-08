Linea ordinata di soldati affiancati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea ordinata di soldati affiancati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHIERA

Significato/Curiosita : Linea ordinata di soldati affiancati

Iniziale condotto da tre corpi d'armata affiancati. i polacchi avrebbero occupato pesaro all'estremità orientale della linea gotica e quindi si sarebbero spostati... Francese). in italia viene chiamato anche grisia (in piemonte), mulinello, schiera, triplice cinta, tela, trea, tria, tris, filetto; questi ultimi tre nomi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Linea ordinata di soldati affiancati : linea; ordinata; soldati; affiancati; linea di vernici spray per auto della Kwasny; linea di snack alle patate della Saiwa; linea di confine; Il Maurizio giornalista e direttore di linea Notte; Come dire linea menti: somatici; Un ordinata narrazione di episodi accaduti; Una coordinata cartesiana; Serie bendisposta e ordinata ; Nel rugby può essere chiusa o ordinata ; Una successione ordinata di elementi; Morì con 300 soldati alle Termopili; Fiaschette per soldati ; Una fatica per i soldati ; soldati USA preposti a operazioni anfibie ing; Lo storico corpo francese con soldati di varie nazionalità; Serie di fumetti affiancati ; affiancati da una strada; Serie di disegni affiancati ;

Cerca altre Definizioni