Il raggio di un cerchio inscritto nel poligono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il raggio di un cerchio inscritto nel poligono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APOTEMA

Significato/Curiosita : Il raggio di un cerchio inscritto nel poligono

Sfera, il cilindro ed il cono. il cerchio viene detto inscritto in un poligono quando la sua circonferenza è tangente ad ogni lato di quest'ultimo, e circoscritto... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «apotema» wikimedia commons contiene immagini o altri file su apotema apotema, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il raggio di un cerchio inscritto nel poligono : raggio; cerchio; inscritto; poligono; da un raggio di sole: ed è subito sera; Come un iconico raggio di Star Trek; Oltraggio insulto; Ingannata da un miraggio ; Il coraggio che sostiene; Piegarsi a semicerchio ; Nel cerchio e nel quadrato; Lo fanno i bimbi uniti in cerchio ; cerchio dantesco; cerchio luminoso; Il personaggio inscritto in un cerchio d un noto disegno leonardesco; Bersaglio al poligono ; Include tutti i lati di un poligono ; È preso di mira nel poligono ; poligono regolare coi lati uguali; Equilibrate come un certo poligono ;

Cerca altre Definizioni