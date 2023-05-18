Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia' è 'Morava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O R A V A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia

Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia Risposta: MORAVA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M R A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Morava? Morava è il fiume che segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia, attraversando paesaggi suggestivi e storici. La sua presenza unisce e distingue le due nazioni, creando un senso di identità e continuità lungo il suo corso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Morava. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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