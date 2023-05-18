Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia' è 'Morava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MORAVA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia
  • Risposta: MORAVA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MRA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Morava? Morava è il fiume che segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia, attraversando paesaggi suggestivi e storici. La sua presenza unisce e distingue le due nazioni, creando un senso di identità e continuità lungo il suo corso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia: risposta da 6 lettere

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