Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia' è 'Morava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia
- Risposta: MORAVA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MRA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Morava? Morava è il fiume che segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia, attraversando paesaggi suggestivi e storici. La sua presenza unisce e distingue le due nazioni, creando un senso di identità e continuità lungo il suo corso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Segna il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Morava. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.