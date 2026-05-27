Il Presidente della Repubblica ne è a capo

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 35 lettere per la definizione 'Il Presidente della Repubblica ne è a capo' è 'Consiglio Superiore Della Magistratura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Perchè la soluzione è Consiglio Superiore Della Magistratura? Il Presidente della Repubblica guida il Consiglio Superiore della Magistratura, organismo che si occupa di garantire l'indipendenza della magistratura e di supervisionare l'amministrazione della giustizia. La sua presenza è fondamentale per mantenere equilibrio e autonomia nel sistema giudiziario italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il Presidente della Repubblica ne è a capo nei cruciverba: la soluzione di 35 lettere è Consiglio Superiore Della Magistratura

Se la definizione "Il Presidente della Repubblica ne è a capo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Consiglio Superiore Della Magistratura'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il Presidente della Repubblica ne è a capo
  • Risposta: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
  • Lunghezza: 35 lettere
  • Schema parole: 9-9-5-12
  • Schema utile: C________ _________ _____ ____________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 35 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
S Savona
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
O Otranto
 
S Savona
U Udine
P Padova
E Empoli
R Roma
I Imola
O Otranto
R Roma
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
M Milano
A Ancona
G Genova
I Imola
S Savona
T Torino
R Roma
A Ancona
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Consiglio Superiore Della Magistratura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Presidente della Repubblica ne è a capo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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