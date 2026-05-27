Il Presidente della Repubblica ne è a capo
La soluzione di 35 lettere per la definizione 'Il Presidente della Repubblica ne è a capo' è 'Consiglio Superiore Della Magistratura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Perchè la soluzione è Consiglio Superiore Della Magistratura? Il Presidente della Repubblica guida il Consiglio Superiore della Magistratura, organismo che si occupa di garantire l'indipendenza della magistratura e di supervisionare l'amministrazione della giustizia. La sua presenza è fondamentale per mantenere equilibrio e autonomia nel sistema giudiziario italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il Presidente della Repubblica ne è a capo nei cruciverba: la soluzione di 35 lettere è Consiglio Superiore Della Magistratura
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Presidente della Repubblica ne è a capo
- Risposta: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
- Lunghezza: 35 lettere
- Schema parole: 9-9-5-12
- Schema utile: C________ _________ _____ ____________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 35 lettere della soluzione
La soluzione 'Consiglio Superiore Della Magistratura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Presidente della Repubblica ne è a capo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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