Diede nome a un effimera repubblica sul Garda

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diede nome a un effimera repubblica sul Garda' è 'Salò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALÒ

Perché la soluzione è Salò? Salò è il nome di una breve e significativa repubblica fondata sul Lago di Garda nel 1943. Questa entità politica, creata durante un periodo di grande instabilità, rappresentò un tentativo di autogoverno sotto il controllo di potenze straniere e collaborazionisti. La città di Salò divenne così simbolo di questa esperienza politica effimera, lasciando un'impronta storica nel contesto della Seconda guerra mondiale. La sua breve esistenza ha contribuito a definire un capitolo particolare della storia italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diede nome a un effimera repubblica sul Garda". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Diede nome a un effimera repubblica sul Garda nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Salò

Questa pagina è dedicata alla definizione "Diede nome a un effimera repubblica sul Garda" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diede nome a un effimera repubblica sul Garda" conferma che la soluzione 'Salò' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Salò

S Savona A Ancona L Livorno Ò -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diede nome a un effimera repubblica sul Garda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salò' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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