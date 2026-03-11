Segna il consumo del gas

SOLUZIONE: CONTATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Segna il consumo del gas" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Segna il consumo del gas". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Contatore? Un contatore è uno strumento che si utilizza per misurare e registrare il consumo di gas in un edificio o in un impianto. La sua funzione principale è quella di tenere traccia della quantità di gas utilizzata nel tempo, permettendo così di calcolare il costo e di gestire meglio l’utilizzo. Il contatore si installa di solito vicino alla fonte di approvvigionamento e fornisce dati utili sia ai fornitori sia ai clienti. La sua presenza è fondamentale per una corretta gestione energetica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Segna il consumo del gas" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Segna il consumo del gas" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Contatore:

C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Segna il consumo del gas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

