Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia' è 'Urali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia
- Risposta: URALI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: UAI
- Inizia con: U
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Urali? Gli Urali sono catene montuose che segnano il confine naturale tra Europa e Asia. Queste montagne sono un punto di passaggio storico e geografico importante, creando una linea di demarcazione tra i due continenti e influenzando il clima e il paesaggio della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia: risposta da 5 lettere
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