Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia' è 'Urali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

URALI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia
  • Risposta: URALI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    UAI
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Urali? Gli Urali sono catene montuose che segnano il confine naturale tra Europa e Asia. Queste montagne sono un punto di passaggio storico e geografico importante, creando una linea di demarcazione tra i due continenti e influenzando il clima e il paesaggio della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Monti che si elevano al confine tra Europa e Asia: risposta da 5 lettere

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