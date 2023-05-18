La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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PUNJAB

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo
  • Risposta: PUNJAB
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PNB
  • Inizia con: P
  • Finisce con: B

Perchè la soluzione è Punjab? Punjab è la regione pakistana con Lahore come città principale. Questa zona è nota per la sua cultura vivace, le tradizioni antiche e i paesaggi fertili. La sua storia e le sue usanze riflettono un patrimonio ricco e affascinante, che si manifesta in ogni angolo della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo: risposta da 6 lettere

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