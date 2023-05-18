La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo
- Risposta: PUNJAB
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PNB
- Inizia con: P
- Finisce con: B
Perchè la soluzione è Punjab? Punjab è la regione pakistana con Lahore come città principale. Questa zona è nota per la sua cultura vivace, le tradizioni antiche e i paesaggi fertili. La sua storia e le sue usanze riflettono un patrimonio ricco e affascinante, che si manifesta in ogni angolo della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo: risposta da 6 lettere
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