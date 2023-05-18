La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo' è 'Punjab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P U N J A B

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo

La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo Risposta: PUNJAB

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P N B

Inizia con: P

P Finisce con: B

Perchè la soluzione è Punjab? Punjab è la regione pakistana con Lahore come città principale. Questa zona è nota per la sua cultura vivace, le tradizioni antiche e i paesaggi fertili. La sua storia e le sue usanze riflettono un patrimonio ricco e affascinante, che si manifesta in ogni angolo della regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La regione pakistana che ha Lahore per capoluogo: risposta da 6 lettere

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