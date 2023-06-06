Città pakistana capoluogo del Punjab
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SOLUZIONE: LAHORE
Perchè la soluzione è Lahore? Lahore è una città vivace nel cuore del Punjab, in Pakistan. Con le sue strade animate e ricche di storia, rappresenta un centro culturale e artistico importante. Tra monumenti e mercati affollati, questa metropoli affascina chi la visita, offrendo un mix di tradizione e modernità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città pakistana capoluogo del Punjab
- Risposta: LAHORE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Città pakistana capoluogo del Punjab nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lahore
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Le 6 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con città: Città tra Agrigento e Caltanissetta
Con pakistana: Bhutto statista pakistana uccisa nel 2007
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