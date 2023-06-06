Città pakistana capoluogo del Punjab

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città pakistana capoluogo del Punjab' è 'Lahore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAHORE

Perchè la soluzione è Lahore? Lahore è una città vivace nel cuore del Punjab, in Pakistan. Con le sue strade animate e ricche di storia, rappresenta un centro culturale e artistico importante. Tra monumenti e mercati affollati, questa metropoli affascina chi la visita, offrendo un mix di tradizione e modernità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città pakistana capoluogo del Punjab

Città pakistana capoluogo del Punjab Risposta: LAHORE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: E

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Città pakistana capoluogo del Punjab nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lahore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Città pakistana capoluogo del Punjab" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lahore'.

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona H Hotel O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Lahore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città pakistana capoluogo del Punjab". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.