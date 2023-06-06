Città pakistana capoluogo del Punjab

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città pakistana capoluogo del Punjab' è 'Lahore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAHORE

Perchè la soluzione è Lahore? Lahore è una città vivace nel cuore del Punjab, in Pakistan. Con le sue strade animate e ricche di storia, rappresenta un centro culturale e artistico importante. Tra monumenti e mercati affollati, questa metropoli affascina chi la visita, offrendo un mix di tradizione e modernità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Città pakistana capoluogo del Punjab
  • Risposta: LAHORE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: L_____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E
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Città pakistana capoluogo del Punjab nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lahore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Città pakistana capoluogo del Punjab" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lahore'.

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
H Hotel
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Lahore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città pakistana capoluogo del Punjab". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Altre definizioni collegate

Con città: Città tra Agrigento e Caltanissetta 

Con pakistana: Bhutto statista pakistana uccisa nel 2007 

Con capoluogo: Un capoluogo lungo la via Emilia 