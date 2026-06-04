Regione nel sud dell India
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione nel sud dell India' è 'Malabar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Regione nel sud dell India
- Risposta: MALABAR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MABR
- Inizia con: M
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Malabar? Il Malabar è una regione nel sud dell’India famosa per le sue spiagge, le piantagioni di spezie e le tradizioni culturali. Questa zona offre un mix di natura, storia e folklore, attirando chi cerca un’esperienza autentica e ricca di colori e sapori locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Regione nel sud dell India: risposta da 7 lettere
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