Regione nel sud dell India

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione nel sud dell India' è 'Malabar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MALABAR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Regione nel sud dell India
  • Risposta: MALABAR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MABR
  • Inizia con: M
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Malabar? Il Malabar è una regione nel sud dell’India famosa per le sue spiagge, le piantagioni di spezie e le tradizioni culturali. Questa zona offre un mix di natura, storia e folklore, attirando chi cerca un’esperienza autentica e ricca di colori e sapori locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Regione nel sud dell India: risposta da 7 lettere

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