Regione nel sud dell India

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione nel sud dell India' è 'Malabar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A L A B A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Regione nel sud dell India

Regione nel sud dell India Risposta: MALABAR

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M A B R

Inizia con: M

M Finisce con: R

Perchè la soluzione è Malabar? Il Malabar è una regione nel sud dell’India famosa per le sue spiagge, le piantagioni di spezie e le tradizioni culturali. Questa zona offre un mix di natura, storia e folklore, attirando chi cerca un’esperienza autentica e ricca di colori e sapori locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Regione nel sud dell India: risposta da 7 lettere

La definizione "Regione nel sud dell India" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Malabar. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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