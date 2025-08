Stato dell India settentrionale nei cruciverba: la soluzione è Punjab

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stato dell India settentrionale' è 'Punjab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUNJAB

Curiosità e Significato di Punjab

Hai risolto il cruciverba con Punjab? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Punjab.

Perché la soluzione è Punjab? Il Punjab è uno stato dell'India settentrionale noto per la sua ricca tradizione culturale, i paesaggi fertili e la storia millenaria. La sua economia si basa principalmente sull'agricoltura, grazie alle fertili terre irrigate dal fiume Indo. Il nome significa terra dei cinque fiumi, riflettendo i suoi corsi d'acqua fondamentali. Un luogo che unisce spiritualità, tradizioni e modernità.

Come si scrive la soluzione Punjab

Se ti sei imbattuto nella definizione "Stato dell India settentrionale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

N Napoli

J Jolly

A Ancona

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T O O V T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROVATO" TROVATO

