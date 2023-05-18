La posta elettronica

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La posta elettronica' è 'Email'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EMAIL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La posta elettronica
  • Risposta: EMAIL
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    EAL
  • Inizia con: E
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Email? La posta elettronica è uno strumento che permette di inviare e ricevere messaggi in modo rapido e semplice. Con pochi clic, si condividono pensieri, documenti o informazioni con amici, colleghi o clienti, rendendo la comunicazione quotidiana più efficace e immediata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La posta elettronica: risposta da 5 lettere

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