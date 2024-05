Significato della soluzione per: La posta di internet

Ideato nel 1971 da Ray Tomlinson e originariamente implementato su ARPANET come trasferimento di file, negli anni ottanta e novanta sono stati creati diversi protocolli concorrenti per l'invio e la ricezione della posta elettronica. Su Internet i protocolli usati sono principalmente SMTP, POP e IMAP. La posta elettronica, detta anche email o e-mail (dall'inglese electronic mail) è un metodo per scambiarsi messaggi tramite una rete di computer.

Inglese: Sostantivo: email (pl.: emails) . (elettronica) (informatica) (internet) posta elettronica, e-mail I'll send you the text by email. – Ti invierò il testo via posta elettronica... (informatica) (internet) messaggio di posta elettronica, e-mail You received ten emails. – Hai ricevuto dieci e-mail... (informatica) (ellissi) indirizzo di posta elettronica, e-mail Give me your email. – Dammi la tua e-mail.