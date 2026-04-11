Corrispondenza cartacea o elettronica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Corrispondenza cartacea o elettronica' è 'Posta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTA

Perché la soluzione è Posta? La posta rappresenta un sistema di comunicazione che permette lo scambio di messaggi scritti attraverso mezzi cartacei o elettronici. Essa consente di inviare e ricevere lettere, bollettini, documenti e altri tipi di informazioni tra persone e organizzazioni, facilitando la comunicazione a distanza. La posta può essere tradizionale, tramite corrispondenza cartacea, oppure digitale, attraverso email e piattaforme online. La sua importanza risiede nella capacità di mantenere i contatti e condividere dati in modo efficiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrispondenza cartacea o elettronica". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Corrispondenza cartacea o elettronica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Posta

Quando la definizione "Corrispondenza cartacea o elettronica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrispondenza cartacea o elettronica" conferma che la soluzione 'Posta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Posta

P Padova O Otranto S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrispondenza cartacea o elettronica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Posta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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