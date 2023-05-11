Le mail che infestano la casella di posta elettronica
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le mail che infestano la casella di posta elettronica' è 'Spam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le mail che infestano la casella di posta elettronica
- Risposta: SPAM
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SAM
- Inizia con: S
- Finisce con: M
Perchè la soluzione è Spam? Le email indesiderate che invadono la casella di posta sono chiamate SPAM. Sono messaggi spesso pubblicitari o truffaldini, che arrivano senza essere richiesti e riempiono la posta di fastidio. Riconoscerle aiuta a mantenere l'ordine tra le email importanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le mail che infestano la casella di posta elettronica: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Le mail che infestano la casella di posta elettronica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Spam. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.