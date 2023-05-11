Le mail che infestano la casella di posta elettronica

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le mail che infestano la casella di posta elettronica' è 'Spam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SPAM

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le mail che infestano la casella di posta elettronica
  • Risposta: SPAM
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SAM
  • Inizia con: S
  • Finisce con: M

Perchè la soluzione è Spam? Le email indesiderate che invadono la casella di posta sono chiamate SPAM. Sono messaggi spesso pubblicitari o truffaldini, che arrivano senza essere richiesti e riempiono la posta di fastidio. Riconoscerle aiuta a mantenere l'ordine tra le email importanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Spam'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Le mail che infestano la casella di posta elettronica: risposta da 4 lettere

Se la definizione "Le mail che infestano la casella di posta elettronica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Spam. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'infestano'

Cruciverba con 'casella'

Cruciverba con 'posta'