La rastrelliera posta a lato del lavello

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La rastrelliera posta a lato del lavello' è 'Scolapiatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O L A P I A T T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La rastrelliera posta a lato del lavello

La rastrelliera posta a lato del lavello Risposta: SCOLAPIATTI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A A T I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Scolapiatti? L’ scolapiatti è una rastrelliera posizionata accanto al lavello, pensata per tenere in ordine piatti, bicchieri e utensili dopo averli lavati. È utile per asciugare e conservare gli oggetti in modo pratico, facilitando il lavoro in cucina e mantenendo tutto ben organizzato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La rastrelliera posta a lato del lavello: risposta da 11 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La rastrelliera posta a lato del lavello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Scolapiatti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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