La rastrelliera posta a lato del lavello
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La rastrelliera posta a lato del lavello' è 'Scolapiatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La rastrelliera posta a lato del lavello
- Risposta: SCOLAPIATTI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SAATI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Scolapiatti? L’ scolapiatti è una rastrelliera posizionata accanto al lavello, pensata per tenere in ordine piatti, bicchieri e utensili dopo averli lavati. È utile per asciugare e conservare gli oggetti in modo pratico, facilitando il lavoro in cucina e mantenendo tutto ben organizzato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La rastrelliera posta a lato del lavello: risposta da 11 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "La rastrelliera posta a lato del lavello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Scolapiatti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.