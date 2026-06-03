La rastrelliera posta a lato del lavello

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La rastrelliera posta a lato del lavello' è 'Scolapiatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCOLAPIATTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La rastrelliera posta a lato del lavello
  • Risposta: SCOLAPIATTI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SAATI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Scolapiatti? L’ scolapiatti è una rastrelliera posizionata accanto al lavello, pensata per tenere in ordine piatti, bicchieri e utensili dopo averli lavati. È utile per asciugare e conservare gli oggetti in modo pratico, facilitando il lavoro in cucina e mantenendo tutto ben organizzato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La rastrelliera posta a lato del lavello: risposta da 11 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La rastrelliera posta a lato del lavello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Scolapiatti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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