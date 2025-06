Se son troppe diventano spam nei cruciverba: la soluzione è Email

EMAIL

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Email? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Email.

Perché la soluzione è Email? L'email è un mezzo di comunicazione digitale che permette di inviare messaggi, documenti e informazioni velocemente a persone in tutto il mondo. Tuttavia, quando arrivano in grande quantità e senza controllo, possono diventare fastidiose, note come spam. Per questo è importante gestirle con attenzione, così da mantenere solo le comunicazioni utili e sicure.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se sono molte e indesiderate diventano spamLo diventano gli ex-presidenti della RepubblicaSe son lunghe possono snervareSe non son bravi strimpellanoDiventano mosche

