Posta Elettronica Certificata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posta Elettronica Certificata.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PEC

Significato/Curiosita : Posta elettronica certificata

posta elettronica certificata o pec, in italia, è un tipo particolare di posta elettronica che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo... pec (in albanese pejë o peja; in serbo: , traslitterato: pec; in turco Ipek) è una città del kosovo occidentale. nel 2011 la città aveva una popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

