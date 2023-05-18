Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva' è 'Traiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva
- Risposta: TRAIANO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TIAO
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Traiano? Traiano fu un imperatore romano che succedette a Domiziano, continuando a rafforzare l'impero. La sua leadership portò a numerose imprese militari e a un periodo di prosperità, lasciando un segno importante nella storia di Roma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva: risposta da 7 lettere
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