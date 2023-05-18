Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva' è 'Traiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R A I A N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva

Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva Risposta: TRAIANO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T I A O

Inizia con: T

T Finisce con: O

Perchè la soluzione è Traiano? Traiano fu un imperatore romano che succedette a Domiziano, continuando a rafforzare l'impero. La sua leadership portò a numerose imprese militari e a un periodo di prosperità, lasciando un segno importante nella storia di Roma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Traiano. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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