Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva' è 'Traiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRAIANO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva
  • Risposta: TRAIANO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TIAO
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Traiano? Traiano fu un imperatore romano che succedette a Domiziano, continuando a rafforzare l'impero. La sua leadership portò a numerose imprese militari e a un periodo di prosperità, lasciando un segno importante nella storia di Roma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Generale con Domiziano fu imperatore dopo Nerva: risposta da 7 lettere

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