L imperatore coi paladini
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L imperatore coi paladini' è 'Carlo Magno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L imperatore coi paladini
- Risposta: CARLOMAGNO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 5-5
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: COMAGO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Carlo Magno? Carlo Magno, sovrano potente e rispettato, guidava un esercito di paladini leali e valorosi. La sua figura incarna forza e saggezza, portando ordine e prosperità nel suo regno. La sua presenza ispira rispetto e ammirazione tra i suoi fedeli seguaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L imperatore coi paladini: risposta da 10 lettere
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