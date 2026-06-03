L imperatore coi paladini

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L imperatore coi paladini' è 'Carlo Magno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARLOMAGNO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L imperatore coi paladini
  • Risposta: CARLOMAGNO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 5-5
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    COMAGO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Carlo Magno? Carlo Magno, sovrano potente e rispettato, guidava un esercito di paladini leali e valorosi. La sua figura incarna forza e saggezza, portando ordine e prosperità nel suo regno. La sua presenza ispira rispetto e ammirazione tra i suoi fedeli seguaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L imperatore coi paladini: risposta da 10 lettere

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