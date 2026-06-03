L imperatore coi paladini

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L imperatore coi paladini' è 'Carlo Magno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A R L O M A G N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L imperatore coi paladini

L imperatore coi paladini Risposta: CARLOMAGNO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 5-5

5-5 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: C O M A G O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Carlo Magno? Carlo Magno, sovrano potente e rispettato, guidava un esercito di paladini leali e valorosi. La sua figura incarna forza e saggezza, portando ordine e prosperità nel suo regno. La sua presenza ispira rispetto e ammirazione tra i suoi fedeli seguaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L imperatore coi paladini: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "L imperatore coi paladini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Carlo Magno. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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