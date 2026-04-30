Vi si umiliò l imperatore Enrico IV

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si umiliò l imperatore Enrico IV

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si umiliò l imperatore Enrico IV' è 'Canossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANOSSA

Perché la soluzione è Canossa? Nel contesto storico, la parola Canossa si riferisce a un episodio significativo avvenuto nel 1077, quando l'imperatore Enrico IV si recò umilmente a Canossa per chiedere il perdono del papa Gregorio VII. Questo evento rappresenta simbolicamente il momento di resa del potere temporale di fronte alla supremazia della Chiesa, sottolineando la crisi tra potere religioso e civile. La visita all'abbazia di Canossa è rimasta impressa come esempio di umiltà e di cambiamento nelle relazioni tra Stato e Chiesa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si umiliò l imperatore Enrico IV". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si umiliò l imperatore Enrico IV nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Canossa

Quando la definizione "Vi si umiliò l imperatore Enrico IV" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si umiliò l imperatore Enrico IV" conferma che la soluzione 'Canossa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Canossa

C Como A Ancona N Napoli O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si umiliò l imperatore Enrico IV" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canossa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi si trovano i resti del castello della contessa MatildeVenne soprannominata la gran contessaVi si umiliò Enrico IVL Enrico che si umiliò a CanossaEnrico che si umiliò a CanossaVi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroni