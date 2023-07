Fu un crudele imperatore romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu un crudele imperatore romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALIGOLA

Significato/Curiosita : Fu un crudele imperatore romano

In latino romanorum imperator (imperatore dei romani) e in tedesco römischer kaiser (imperatore romano). gli imperatori, prima di essere formalmente incoronati... Argomento in dettaglio: fonti e storiografia su caligola. le fonti storiografiche contemporanee di caligola pervenuteci sono scarse, e questo fa sì che sia...