Barletta Trani provincia pugliese

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Barletta Trani provincia pugliese' è 'Andria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N D R I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Barletta Trani provincia pugliese

Barletta Trani provincia pugliese Risposta: ANDRIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A D A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Andria? Andria è una città affascinante situata nella provincia di Barletta Trani, in Puglia. Con il suo patrimonio storico e culturale, si inserisce perfettamente nel contesto di questa regione, offrendo un mix di tradizione e modernità che rende il luogo unico e speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Barletta Trani provincia pugliese: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Barletta Trani provincia pugliese" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Andria. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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