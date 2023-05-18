Barletta Trani provincia pugliese

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Barletta Trani provincia pugliese' è 'Andria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANDRIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Barletta Trani provincia pugliese
  • Risposta: ANDRIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ADA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Andria? Andria è una città affascinante situata nella provincia di Barletta Trani, in Puglia. Con il suo patrimonio storico e culturale, si inserisce perfettamente nel contesto di questa regione, offrendo un mix di tradizione e modernità che rende il luogo unico e speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Barletta Trani provincia pugliese: risposta da 6 lettere

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