Barletta Trani provincia pugliese
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Barletta Trani provincia pugliese
- Risposta: ANDRIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ADA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Andria? Andria è una città affascinante situata nella provincia di Barletta Trani, in Puglia. Con il suo patrimonio storico e culturale, si inserisce perfettamente nel contesto di questa regione, offrendo un mix di tradizione e modernità che rende il luogo unico e speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Barletta Trani provincia pugliese: risposta da 6 lettere
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