ANDRIA

Curiosità e Significato di Andria

Perché la soluzione è Andria? Andria è una città situata nella regione Puglia, vicino a Bari. Conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, ospita il celebre Castel del Monte, simbolo UNESCO. Questa cittadina affascina per le sue tradizioni, l'architettura antica e la vivace atmosfera mediterranea, rendendola una meta imperdibile per chi visita il sud Italia.

Come si scrive la soluzione Andria

Hai davanti la definizione "Città presso Bari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

I Imola

A Ancona

