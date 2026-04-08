È celebre quella di Barletta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È celebre quella di Barletta' è 'Disfida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISFIDA

Perché la soluzione è Disfida? La parola disfida si riferisce a una sfida ufficiale tra due parti, spesso in ambito storico o cavalleresco, che coinvolge un confronto di abilità o coraggio. La definizione celebre di Barletta si collega a questo termine poiché descrive un episodio storico famoso, in cui due contendenti si affrontarono in un duello pubblico per risolvere una disputa. La disfida rappresenta quindi un momento di confronto ufficiale, simbolo di coraggio e di rispetto tra opposti, che rimane impresso nella memoria collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È celebre quella di Barletta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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È celebre quella di Barletta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Disfida

Questa pagina è dedicata alla definizione "È celebre quella di Barletta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È celebre quella di Barletta" conferma che la soluzione 'Disfida' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Disfida

D Domodossola I Imola S Savona F Firenze I Imola D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È celebre quella di Barletta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Disfida' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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