Provincia toscana situata tra Lucca e Prato
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Provincia toscana situata tra Lucca e Prato' è 'Pistoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Provincia toscana situata tra Lucca e Prato
- Risposta: PISTOIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PTOA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Pistoia? Pistoia è una provincia toscana incastonata tra le città di Lucca e Prato. Questa zona offre paesaggi suggestivi e un ricco patrimonio culturale, con borghi storici e tradizioni antiche che la rendono unica nel suo genere. Un luogo da scoprire e apprezzare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Provincia toscana situata tra Lucca e Prato: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Provincia toscana situata tra Lucca e Prato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Pistoia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.