Provincia toscana situata tra Lucca e Prato

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Provincia toscana situata tra Lucca e Prato' è 'Pistoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PISTOIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Provincia toscana situata tra Lucca e Prato
  • Risposta: PISTOIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PTOA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Pistoia? Pistoia è una provincia toscana incastonata tra le città di Lucca e Prato. Questa zona offre paesaggi suggestivi e un ricco patrimonio culturale, con borghi storici e tradizioni antiche che la rendono unica nel suo genere. Un luogo da scoprire e apprezzare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Provincia toscana situata tra Lucca e Prato: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Provincia toscana situata tra Lucca e Prato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Pistoia. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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