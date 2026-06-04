Un romagnolo della provincia di Bologna

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un romagnolo della provincia di Bologna' è 'Imolese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I M O L E S E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un romagnolo della provincia di Bologna

Un romagnolo della provincia di Bologna Risposta: IMOLESE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I L E E

Inizia con: I

I Finisce con: E

Perchè la soluzione è Imolese? Un romagnolo della provincia di Bologna spesso si distingue per il dialetto locale, che si sente nelle parole e nel modo di parlare. La sua identità si riflette nelle tradizioni e nelle usanze della zona, creando un legame forte con il territorio e la cultura di questa parte dell’Emilia-Romagna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un romagnolo della provincia di Bologna: risposta da 7 lettere

La definizione "Un romagnolo della provincia di Bologna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Imolese. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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