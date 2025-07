Meandri angusti nei cruciverba: la soluzione è Andria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Meandri angusti' è 'Andria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANDRIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Andria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Andria.

Perché la soluzione è Andria? Andria è una città storica del sud Italia, famosa per il suo patrimonio artistico e architettonico. Il termine Meandri angusti si riferisce a percorsi stretti e tortuosi, come le vie del centro storico di questa affascinante località. Scoprire Andria significa immergersi in un mondo di tradizioni, sapori autentici e atmosfere uniche, un vero tesoro da esplorare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Angusti passi montaniLuoghi stretti e angustiPassaggi molto angustiSi dice del corso di un fiume ricco di meandri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Meandri angusti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

I Imola

A Ancona

