Giovanni che combatté nella storica disfida di Barletta del 1503

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Giovanni che combatté nella storica disfida di Barletta del 1503' è 'Brancaleone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B R A N C A L E O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Giovanni che combatté nella storica disfida di Barletta del 1503

Giovanni che combatté nella storica disfida di Barletta del 1503 Risposta: BRANCALEONE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B C E O E

Inizia con: B

B Finisce con: E

Perchè la soluzione è Brancaleone? Brancaleone, noto per la sua partecipazione alla disfida di Barletta nel 1503, si distinse per il coraggio e la determinazione sul campo di battaglia. La sua presenza rimane un esempio di valore e orgoglio, legato a un episodio che ancora oggi viene ricordato con ammirazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Giovanni che combatté nella storica disfida di Barletta del 1503: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Giovanni che combatté nella storica disfida di Barletta del 1503" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Brancaleone. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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