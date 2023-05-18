Lo accende il pizzaiolo

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo accende il pizzaiolo' è 'Forno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FORNO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo accende il pizzaiolo
  • Risposta: FORNO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FRO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Forno? Il forno è l'elemento che il pizzaiolo utilizza per cuocere le sue creazioni. È uno strumento fondamentale in cucina, capace di trasformare gli impasti in pizze fragranti e gustose. La sua calda presenza dà vita a ogni piatto che passa tra le sue pareti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Forno'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo accende il pizzaiolo: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo accende il pizzaiolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Forno. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'accende'

Cruciverba con 'pizzaiolo'