Lo accende il pizzaiolo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo accende il pizzaiolo' è 'Forno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo accende il pizzaiolo
- Risposta: FORNO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FRO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Forno? Il forno è l'elemento che il pizzaiolo utilizza per cuocere le sue creazioni. È uno strumento fondamentale in cucina, capace di trasformare gli impasti in pizze fragranti e gustose. La sua calda presenza dà vita a ogni piatto che passa tra le sue pareti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo accende il pizzaiolo: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Lo accende il pizzaiolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Forno. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.