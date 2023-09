Lo si accende per rischiarare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si accende per rischiarare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUME

Significato/Curiosita : Lo si accende per rischiarare

Focaracci o fogaró) per "rischiarare il cammino alla santa casa"; si tratta dei fuochi della notte della venuta, intendendo per "venuta" l'arrivo della... Appunto "cavo", come ad esempio l'intestino (lume intestinale), lo stomaco (lume gastrico) o i vasi sanguigni (lume vascolare). per estensione il termine viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si accende per rischiarare : accende; rischiarare; Un vizio che accende ; Si accende con un dito; Il riaccende rsi di passioni; Li accende lo sdegno; Il suo 0% non fa accende re il cellulare; Si accendono per rischiarare ;

Cerca altre Definizioni