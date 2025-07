Funziona finché è caldo nei cruciverba: la soluzione è Forno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Funziona finché è caldo' è 'Forno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORNO

Curiosità e Significato di Forno

Hai risolto il cruciverba con Forno? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Forno.

Perché la soluzione è Forno? La parola forno si riferisce a un apparecchio utilizzato per cuocere o riscaldare alimenti grazie al calore intenso. È uno strumento indispensabile in cucina, che funziona efficacemente soltanto quando è acceso e caldo, ma smette di essere utile una volta spento. È proprio questa caratteristica a rendere il forno un elemento essenziale per preparare pietanze gustose e calde.

Come si scrive la soluzione Forno

La definizione "Funziona finché è caldo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

