Se non si riscalda non serve nei cruciverba: la soluzione è Forno

FORNO

Perché la soluzione è Forno? Il forno è un elettrodomestico che utilizza calore per cuocere e riscaldare alimenti, rendendoli più gustosi e pronti da consumare. Senza il calore prodotto, non avrebbe senso usarlo, perché il suo scopo principale è proprio quello di riscaldare cibi o preparare pietanze. In poche parole, senza calore, il forno non ha motivo di esistere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci dà il pane quotidianoPuò essere a legna o a microondePuò essere dotato di girarrostoPlaid che si riscalda tramite corrente elettricaSi fa di ciò che serveUna grandezza fisica che si serve a tavola

F Firenze

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

