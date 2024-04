La Soluzione ♚ Asta del pizzaiolo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Asta del pizzaiolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PALA

Curiosità su Asta del pizzaiolo: Di dollari. nello stesso anno la loren mise all'asta da christie's a londra un altro quadro di bacon del 1956, study for portrait ii, venduto per 14 200 000...

