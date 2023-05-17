La parte del cervello collegata al nervo ottico

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La parte del cervello collegata al nervo ottico' è 'Area Visiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AREAVISIVA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La parte del cervello collegata al nervo ottico
  • Risposta: AREAVISIVA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 4-6
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 4
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAVSIA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Area Visiva? L'area visiva è la regione del cervello che riceve e interpreta le immagini provenienti dagli occhi. Questa zona permette di percepire forme, colori e movimento, rendendo possibile la nostra esperienza visiva quotidiana. È fondamentale per comprendere ciò che ci circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La parte del cervello collegata al nervo ottico: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "La parte del cervello collegata al nervo ottico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Area Visiva. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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