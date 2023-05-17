La parte del cervello collegata al nervo ottico

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La parte del cervello collegata al nervo ottico' è 'Area Visiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R E A V I S I V A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La parte del cervello collegata al nervo ottico

La parte del cervello collegata al nervo ottico Risposta: AREAVISIVA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 4-6

4-6 Vocali: 6

6 Consonanti: 4

4 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: A A V S I A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Area Visiva? L'area visiva è la regione del cervello che riceve e interpreta le immagini provenienti dagli occhi. Questa zona permette di percepire forme, colori e movimento, rendendo possibile la nostra esperienza visiva quotidiana. È fondamentale per comprendere ciò che ci circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La parte del cervello collegata al nervo ottico: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "La parte del cervello collegata al nervo ottico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Area Visiva. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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