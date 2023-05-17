La parte del cervello collegata al nervo ottico
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La parte del cervello collegata al nervo ottico' è 'Area Visiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La parte del cervello collegata al nervo ottico
- Risposta: AREAVISIVA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 4-6
- Vocali: 6
- Consonanti: 4
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAVSIA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Area Visiva? L'area visiva è la regione del cervello che riceve e interpreta le immagini provenienti dagli occhi. Questa zona permette di percepire forme, colori e movimento, rendendo possibile la nostra esperienza visiva quotidiana. È fondamentale per comprendere ciò che ci circonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La parte del cervello collegata al nervo ottico: risposta da 10 lettere
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