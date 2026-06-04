Trebbia: fa parte dell Appennino ligure

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Trebbia: fa parte dell Appennino ligure' è 'Val'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VAL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Trebbia: fa parte dell Appennino ligure
  • Risposta: VAL
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    VL
  • Inizia con: V
  • Finisce con: L
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Trebbia: fa parte dell Appennino ligure: risposta da 3 lettere

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