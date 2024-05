La Soluzione ♚ La parte della nave destinata al carico

: STIVA

Curiosità su La parte della nave destinata al carico: Preciso carico. le navi da carico generale hanno rappresentato la spina dorsale del trasporto via mare, in tempo di guerra e pace, per buona parte del xx... La stiva è quella parte della nave che si trova sotto il ponte destinata all'immagazzinamento del carico, sia commerciale che ad uso dell'equipaggio. Nelle navi mercantili occupa gran parte dello spazio interno alla carena.

