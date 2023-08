La parte di reddito di uno Stato che sfugge al controllo fiscale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte di reddito di uno Stato che sfugge al controllo fiscale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ECONOMIA SOMMERSA

Evasione fiscale ed elusione fiscale. la sotto-dichiarazione del valore aggiunto è connessa al deliberato occultamento di una parte del reddito da parte delle... Servizi pubblici i soggetti dell'economia sommersa si prefiggono di essere utenti senza partecipare ai costi. come economia sommersa in senso stretto in letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

