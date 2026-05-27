Allena il cervello

Home / Soluzioni Cruciverba / Allena il cervello

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Allena il cervello' è 'Enigmistica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENIGMISTICA

Perchè la soluzione è Enigmistica? Allenare il cervello con sfide enigmistiche stimola la mente e mantiene viva la curiosità. Risolvere cruciverba o indovinelli permette di scoprire nuovi modi di pensare, rendendo ogni momento di gioco un’occasione per migliorare le proprie capacità mentali e divertirsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Enigmistica' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Allena il cervello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Enigmistica

Per risolvere la definizione "Allena il cervello", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enigmistica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Allena il cervello

Allena il cervello Risposta: ENIGMISTICA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: E__________

E__________ Inizia con: E

E Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

E Empoli N Napoli I Imola G Genova M Milano I Imola S Savona T Torino I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Enigmistica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Allena il cervello". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.