Allena il cervello

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Allena il cervello' è 'Enigmistica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENIGMISTICA

Perchè la soluzione è Enigmistica? Allenare il cervello con sfide enigmistiche stimola la mente e mantiene viva la curiosità. Risolvere cruciverba o indovinelli permette di scoprire nuovi modi di pensare, rendendo ogni momento di gioco un’occasione per migliorare le proprie capacità mentali e divertirsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Allena il cervello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Enigmistica

Per risolvere la definizione "Allena il cervello", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enigmistica'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Allena il cervello
  • Risposta: ENIGMISTICA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: E__________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

E Empoli
N Napoli
I Imola
G Genova
M Milano
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Enigmistica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Allena il cervello". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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