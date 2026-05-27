Il cervello dell aeroporto
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SOLUZIONE: TORRE DI CONTROLLO
Perchè la soluzione è Torre Di Controllo? La torre di controllo è il cuore pulsante di ogni aeroporto, coordinando arrivi e partenze con precisione. È il centro nevralgico che assicura la sicurezza e il buon funzionamento delle operazioni, mantenendo tutto sotto controllo dall’alto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il cervello dell aeroporto nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Torre Di Controllo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il cervello dell aeroporto
- Risposta: TORRE DI CONTROLLO
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 5-2-9
- Schema utile: T____ __ _________
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Torre Di Controllo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cervello dell aeroporto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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