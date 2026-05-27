Il cervello dell aeroporto

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cervello dell aeroporto

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il cervello dell aeroporto' è 'Torre Di Controllo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORRE DI CONTROLLO

Perchè la soluzione è Torre Di Controllo? La torre di controllo è il cuore pulsante di ogni aeroporto, coordinando arrivi e partenze con precisione. È il centro nevralgico che assicura la sicurezza e il buon funzionamento delle operazioni, mantenendo tutto sotto controllo dall’alto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Torre Di Controllo' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il cervello dell aeroporto nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Torre Di Controllo

In presenza della definizione "Il cervello dell aeroporto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Torre Di Controllo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il cervello dell aeroporto

Il cervello dell aeroporto Risposta: TORRE DI CONTROLLO

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 5-2-9

5-2-9 Schema utile: T____ __ _________

T____ __ _________ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 16 lettere della soluzione

T Torino O Otranto R Roma R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

La soluzione 'Torre Di Controllo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cervello dell aeroporto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.