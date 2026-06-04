Una parte dell orchidea

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una parte dell orchidea' è 'Labello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A B E L L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una parte dell orchidea

Una parte dell orchidea Risposta: LABELLO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L E L O

Inizia con: L

L Finisce con: O

Perchè la soluzione è Labello? Un'etichetta di plastica che si trova attaccata a una parte dell'orchidea, spesso con il nome o le istruzioni. Questo piccolo elemento aiuta a riconoscere e prendersi cura della pianta, senza disturbare la sua crescita naturale. È un dettaglio che rende più facile la gestione delle piante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una parte dell orchidea: risposta da 7 lettere

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