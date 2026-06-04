Una parte dell orchidea
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una parte dell orchidea' è 'Labello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una parte dell orchidea
- Risposta: LABELLO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LELO
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Labello? Un'etichetta di plastica che si trova attaccata a una parte dell'orchidea, spesso con il nome o le istruzioni. Questo piccolo elemento aiuta a riconoscere e prendersi cura della pianta, senza disturbare la sua crescita naturale. È un dettaglio che rende più facile la gestione delle piante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una parte dell orchidea: risposta da 7 lettere
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